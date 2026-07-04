Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Российские семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Они распространятся и на кредитные договоры, которые заключили до этой даты.

Сейчас заемщик может получить полугодовые ипотечные каникулы при появлении ребенка, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превысили 40% среднемесячных поступлений. Новый закон убрал критерий снижения дохода для семей, в которых родился или появился после усыновления второй и более ребенок.

Каникулы смогут продлиться до 18 месяцев, но закон ограничил их окончание возрастом ребенка. Они должны завершиться не позднее дня, когда он достигнет полутора лет.

Проценты по основному долгу начнут начислять только с седьмого месяца каникул. Выплатить их нужно будет после завершения льготного периода.

Ранее Госдума сохранила возможность временно приостанавливать выплаты по кредитам участникам СВО.