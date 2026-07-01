Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах до 1,5 года для семей с двумя детьми

Совет Федерации в среду одобрил законопроект, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ опубликовали в электронной базе данных верхней палаты парламента.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости предоставит возможность при рождении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Критерий снижения дохода применяться не будет.

Дата окончания каникул не должна быть позднее дня достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления или удочерения — не позднее 18 месяцев. Проценты по основному долгу начислят с седьмого месяца каникул, а заплатить их необходимо только по их завершении.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а его положения распространятся и на кредиты, взятые до этой даты.

Ранее Госдума на год продлила право участников СВО на кредитные каникулы.