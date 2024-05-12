Все кандидаты в новое правительство получили одобрение комитетов Госдумы | 360°

Важное 12 мая 2024, 17:18 Все кандидаты в новое правительство получили одобрение комитетов Госдумы Комитеты Госдумы поддержали предложенных Мишустиным кандидатов в новый кабмин РИА «Новости»

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Предложенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидаты на посты заместителей председателя правительства и федеральных министров получили одобрение профильных комитетов. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил первый заместитель спикера нижней палаты парламента Александр Журов.

Он подчеркнул, что заседания для всех кандидатов в новое правительство завершились успешно.

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«Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — заявил Журов.

Утверждение нового состава правительства займет два дня. В ближайший понедельник, 13 мая, депутаты проголосуют по назначениям вице-премьеров, а во вторник примут решения по федеральным министрам.

В ходе заседаний кандидаты в вице-премьеры и в руководство федеральных ведомств раскрыли планы по реализации национальных проектов, направленных на выполнение приказа президента России Владимира Путина по достижению национальных целей.