Путин переделал русскую пословицу про воробья

Президент России Владимир Путин переделал пословицу «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Свою версию он озвучил на заседании Совета по культуре и искусству. Трансляцию мероприятия вели в Telegram-канале Кремля .

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — сказал Путин.

Ранее на пленарном заседании Форума будущих технологий глава государства с юмором рассказал, что в России могут производить все, кроме бананов. Путин добавил, что в стране уже выращивают экзотические фрукты.

До этого президент России пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова о «нетрадиционном госте». Такими словами официальный представитель Кремля представил Путину блогера Влада Бумагу, заявив, что такие люди нечасто участвуют в пресс-конференциях главы государства.