«Дороговато, правда, но ничего». Путин пошутил о российских бананах

Путин: России под силу производить все, кроме бананов, хотя и их можно вырастить

Razmik Zackaryan/URA.RU
Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

России под силу производить все, кроме бананов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Но и бананы, кстати, начали выращивать. Дороговато, правда, но ничего», — добавил глава государства.

Вопрос производства этих плодов уже поднимался на встрече президента с представителями агропромышленного комплекса в марте прошлого года. Тогда фермер-сыровар Олег Сирота в разговоре с Путиным отметил, что Россия способна выращивать все, кроме бананов, на что президент сказал, что для этого просто потребуется много электричества и денег.

В январе генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов анонсировал первые отечественные бананы к концу года.

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