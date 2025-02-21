«Дороговато, правда, но ничего». Путин пошутил о российских бананах

Путин: России под силу производить все, кроме бананов, хотя и их можно вырастить

России под силу производить все, кроме бананов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Но и бананы, кстати, начали выращивать. Дороговато, правда, но ничего», — добавил глава государства.

Вопрос производства этих плодов уже поднимался на встрече президента с представителями агропромышленного комплекса в марте прошлого года. Тогда фермер-сыровар Олег Сирота в разговоре с Путиным отметил, что Россия способна выращивать все, кроме бананов, на что президент сказал, что для этого просто потребуется много электричества и денег.

В январе генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов анонсировал первые отечественные бананы к концу года.