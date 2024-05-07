Путин оставил Западу выбор для сохранения диалога с Россией | 360°

Важное 07 мая 2024, 12:17 Путин оставил Западу выбор для сохранения диалога с Россией Путин: Россия не отказалась от диалога с западными странами РИА «Новости»

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Запад должен сделать выбор: продолжить политику давления на Россию или вернуться к диалогу и сотрудничеству. Об этом в ходе своего выступления на инаугурации заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Россия выстроила хорошие отношения с большинством государств мира, которые увидели в стране хорошего и честного партнера.

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«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что от выстраивания диалога зависят вопросы безопасности и стратегической стабильности. Но вести такую беседу необходимо исключительно на равных, с уважением взаимных интересов.

Инаугурация президента России прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Избранный глава государства принес присягу на Конституции и выступил с обращением к гражданам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что на церемонию пригласили около 2600 гостей, включая иностранных послов.

Отвечая на вопрос об отказе ряда дипломатов из недружественных стран, Песков подчеркнул, что инаугурация важна прежде всего для россиян.