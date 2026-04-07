Путин обсудит ситуацию по паводкам в Дагестане на большом совещании

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне крупных наводнений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

По его словам, в совещании примут участие глава администрации президента Антон Вайно, глава МЧС Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр природных ресурсов Александр Козлов, руководитель республики Сергей Меликов и многие другие.

«Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам, которые складываются в Дагестане в связи с погодными явлениями, в связи с паводками, затоплениями. Президент созовет большое совещание», — заявил Песков.

Днем ранее Путин поручил Меликову и Куренкову оказать всю необходимую помощь людям в Дагестане, пострадавшим в результате аномальных осадков.

В Дагестане скончались беременная девушка и ребенок, которых унесло потоком воды. Накануне неподалеку от Мамедкалы обнаружили тело еще одного малолетнего.