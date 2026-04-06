В Дагестане после паводка обнаружили тело еще одного ребенка

Тело пятилетней девочки обнаружили после паводка в Дагестане

Число погибших из-за паводков в Дагестане возросло до четырех человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации района.

После подъема уровня воды течение унесло ребенка на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала. Известно, что погибшая родом из села Великент.

Прошедшие в Дагестане 28 марта и 4–5 апреля сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций, дорог домовладений, а также к ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов.

Власти региона ввели режим ЧС в Махачкале, Каспийске, Дагестанских Огнях, Буйнакске, Хасавюрте, Кайтагском, Новолакском, Бабаюртовском, Гумбетовском, Хасавюртовском и Дербентском районах. В столице республики Махачкале паводок повредил почти 3,8 тысячи домов.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти девушки и ребенка в реке в Дербентском районе.