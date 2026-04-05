Беременная девушка и ребенок, которых вытащили из реки в Дагестане, умерли

Беременная девушка и подросток, которых унесло течением в Дербентском районе Дагестана, скончались. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального центра медицины катастроф.

Ранее их удалось извлечь из воды после происшествия на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Кала, однако спасти не удалось.

На фоне сильных подтоплений в районе провели масштабную эвакуацию. По словам главы Дербентского района Эльмана Аллахвердиева, из опасной зоны вывезли жителей около 800 домохозяйств. Людей разместили в пунктах временного пребывания, где обеспечили питанием, водой и медицинской помощью, часть эвакуированных уехала к родственникам.

Как сообщили в Госавтоинспекции Дагестана, на 917-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Мамедкала обрушился мост. В связи с подъемом уровня воды движение транспорта на этом участке полностью закрыли в обоих направлениях.