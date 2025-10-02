Путин не ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске

Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» прокомментировал встречу с главой США Дональдом Трампом, прошедшую на Аляске. Он охарактеризовал американского президента как честного и комфортного собеседника, который прямо излагает свое видение интересов США и готов обсуждать варианты их решения.

На вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова о том, чья инициатива была провести переговоры именно там, российский лидер ответил: «Ну какая разница? Главное, что мы встретились».

Путин добавил, что обстановка на Аляске оказалась для сторон комфортной, и подчеркнул готовность Москвы продолжать диалог.

В этом году «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября и посвящен теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме участвуют около 140 экспертов из более чем 40 стран. Путин традиционно выступает на пленарной сессии с программной речью, а затем отвечает на вопросы.

В ходе дискуссии он уже успел заявить, что современный мир превратился в чрезвычайно комплексную систему, а попытки западной гегемонии он охарактеризовал пословицей «против лома нет приема, кроме другого лома». Президент также предупредил о риске того, что человечество может оказаться «лишним», лишь наблюдателем за процессами, которые перестанет контролировать.

Кроме того, Путин прокомментировал решение американской администрации о временном переименовании Министерства обороны в «Министерство войны», сделав отсылку к известному выражению из советского мультфильма про капитана Врунгеля: «Как корабль назовешь, так он и поплывет».