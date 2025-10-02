Путин прокомментировал переименование Минобороны США в Министерство войны

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» прокомментировал переименование Министерства обороны США в Министерство войны. Он заметил, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». По словам главы государства, в этом есть определенный смысл, и само новое название звучит несколько агрессивно, написал ТАСС .

«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно», — отметил он.

Известность эта фраза получила в том числе благодаря советскому мультфильму «Приключения капитана Врунгеля», где яхта «Победа» из-за случайной потери первых букв превратилась в «Беду» и тут же начала привлекать неприятности.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны на время своего президентства. По его словам, у Соединенных Штатов «самая сильная армия и лучшее вооружение в мире», с которыми никто не может конкурировать.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год, а современное название — Министерство обороны — было закреплено в 1949-м.