Против лома нет приема, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что институты глобального управления, созданные в предыдущую эпоху, потеряли эффективность. Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» .

По словам главы государства, какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть предел. Он отметил, что в России это описывают народной пословицей: «против лома нет приема, окромя другого лома». Путин подчеркнул, что «другой лом» всегда появляется, что отражает суть происходящих событий в мире.

Президент добавил, что еще недавно тех, кто пытался отстаивать свои интересы вопреки позиции Запада, считали «чудаками». По его словам, «совсем строптивых» воспитывали жестко и открыто, давая понять, что любое сопротивление бесполезно.

Путин отметил, что подобная политика не привела к решению мировых проблем, а лишь способствовала их накапливанию.

Также глава государства заверил, что Россия не покажет слабости и нерешительности. Это должны помнить те, кто хочет нанести ей стратегическое поражение.