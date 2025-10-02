Путин заявил, что человечество рискует оказаться лишним

Президент России Владимир Путин заявил, что стремительные трансформации в мире могут привести к тому, что человечество окажется в роли стороннего наблюдателя за происходящими процессами. Такое мнение он выразил, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Человечество рискует оказаться лишним в такой ситуации (в условиях меняющегося мира — ред.), просто наблюдателем за процессами, которыми она уже не в состоянии будет управлять», — сказал глава государства.

Он назвал это системным вызовом, требующим совместной и конструктивной работы.

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что институты глобального управления, сформированные в прошлую эпоху, утратили эффективность. Он указал, что у любой силы есть предел, и описал происходящее пословицей: «против лома нет приема, окромя другого лома».

По его словам, страны, пытавшиеся сопротивляться западной гегемонии, еще недавно воспринимались как «чудаки», а более «строптивых» — воспитывали открыто и жестко. Такая политика, отметил президент, не решила мировых проблем, а лишь добавила новые.