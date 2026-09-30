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    Путин назвал выбор жителей Донбасса присоединиться к России предельно ясным

    Путин: выбор жителей Донбасса присоединиться к России был ясным

    Президент России Владимир Путин назвал выбор жителей Донбасса и Новороссии — присоединение к России — ясным, четким и законным. Об этом глава государства заявил на первом заседании Госдумы IX созыва, его слова привел ТАСС.

    По словам российского лидера, миллионы людей приняли участие в референдумах в сложнейших условиях. Люди сделали свой выбор в соответствии с международным правом.

    «Он был предельно ясным и четким: воссоединиться с Россией, со своим народом», — заключил Путин.

    Ранее президент страны заявил, что итоги выборов снова показали прочность политической системы России. Он также обратил внимание на высокую явку во время выборной кампании.

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