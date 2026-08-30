Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям XI Восточного экономического форума, который открылся во Владивостоке. Текст опубликовали на сайте Кремля .

Президент подчеркнул, что форум за годы работы стал востребованной площадкой для прямого диалога власти, предпринимателей и экспертов. Здесь обсуждают главные направления развития Дальнего Востока и страны в целом, выстраивают партнерские связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — в промышленности, энергетике, транспорте и других сферах.

Главный лозунг форума в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Путин выразил надежду, что участники представят конкретные решения, которые помогут бизнесу, сделают жизнь на Дальнем Востоке комфортнее и современнее, а предложенные идеи получат реальное воплощение.

«Желаю вам успехов и всего самого доброго», — добавил глава государства.

Ранее участие в ВЭФ подтвердили более 70 стран.