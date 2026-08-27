Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили более 70 стран

Кобяков: более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ

Делегации более 70 стран и территорий подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Как сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», с таким заявлением выступил советник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета площадки Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что Китай, Индия, Монголия, Япония и Республика Корея заявили самые многочисленные делегации.

«Это говорит о глобальном характере ВЭФ, интерес к которому традиционно остается на высоком уровне», — подчеркнул Кобяков.

В середине августа помощник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил о получении заявок от европейских компаний и бизнесменов для участия в ВЭФ.

Он подчеркнул, что обычно на форум приезжают делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но в этот раз среди них окажутся европейцы.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Центральной темой мероприятия организаторы заявили слоган «Дальний Восток — развитие во благо людей».