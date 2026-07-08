Путин назвал трудности с топливом временными

Трудности с топливом в России временные. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин. Запись опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму», — отметил глава государства.

Министр транспорта Андрей Никитин на совещании заявил, что транспортный комплекс в России работает слаженно, ключевые узлы — аэропорты, вокзалы, речные и морские порты — функционируют в штатном режиме.

Вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства накануне заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. В приоритете — бесперебойное обеспечение регионов, подчеркнул зампред.