Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной

Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. Об этом сообщил ТАСС .

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — отметил вице-премьер.

По его словам, правительство проанализирует баланс производства и потребления, проверит исполнение ранее данных поручений и предпримет дополнительные меры для удовлетворения спроса на топливо. Бесперебойное обеспечение регионов остается безусловным приоритетом, подчеркнул Новак.

На совещании в пятницу вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Он потребовал от нефтяных компаний направить больше топлива в регионы, где возникли сложности со снабжением.