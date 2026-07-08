Минтранс назвал ситуацию в российском транспортном комплексе контролируемой

Российский транспортный комплекс работает слаженно, ключевые узлы — аэропорты, вокзалы, речные и морские порты — функционируют в штатном режиме. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством, его слова привела пресс-служба Кремля .

«В гражданской авиации — контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топлива», — добавил он.

По словам Никитина, с начала года авиакомпании перевезли более 39,5 миллиона пассажиров, а загрузка кресел держалась в районе 90%.

Кроме того, на 4% вырос пассажиропоток на железных дорогах — в июне поездами перевезли свыше 115 миллионов человек.

Говоря о ситуации в Крыму, министр отметил, что работает в тесном контакте с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым и что для доставки топлива на полуостров делается все возможное.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о введении запрета на экспорт дизельного топлива.