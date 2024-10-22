Путин назвал отношения России и Китая образцом для других стран

Между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, которые могут послужить примером для других стран. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в Казани.

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — отметил Путин.

Он отметил, что сотрудничество носит равноправный и неконъюнктурный характер. Страны наращивают торговлю, несмотря на негативное внешнее воздействие, успешно реализуют совместные проекты и улучшают координацию в сфере глобальной безопасности, подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин прилетел в Казань, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС. До этого Путин встретился с главой Нового банка развития и экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября.