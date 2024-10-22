Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика

Президент России Владимир Путин с иронией заметил, что уровень его отношений с премьер-министром Индии Нарендрой Моди такой, что его поймут и без переводчика. Об этом глава государства сказал на встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС в Казани.

Встреча состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Она сопровождалась последовательным переводом с обеих сторон.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — пошутил Путин, когда переводчик индийской стороны начал переводить для Моди его слова.

Премьер Индии высоко оценил шутку, после чего лидеры стран рассмеялись.

Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. С начала нынешнего года к объединению присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОЭА и Эфиопия.

Ранее Путин анонсировал важные решения, направленные на улучшение работы объединения.