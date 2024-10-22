Путин объяснил важность перехода на расчеты в нацвалютах стран БРИКС

Переход на расчеты в национальных валютах позволит сократить геополитические риски. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с бывшим президентом Бразилии и главой банка БРИКС Дилмой Русеф.
«Переход на расчеты в нацвалютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски», — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что расчеты в национальных валютах также помогут отделить развитие экономики от политики.
Как отметили в материале издания Economist, платежная система организации может ударить по финансовому главенству Соединенных Штатов. По мнению журналистов, Владимир Путин предложит создать новую глобальную платежную систему. Так он якобы постарается защитить Россию и ее партнеров от санкций и навредить американским властям в сфере мировых финансов.
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