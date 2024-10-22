Путин указал на важность отношений со странами Африки для России

Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африки. Об этом в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани заявил российский лидер Владимир Путин.

«Конечно, мы придаем особое значение укреплению отношений со странами Африки. Мы вместе работаем над реализацией принятых совместных документов по итогам петербургского саммита „Россия — Африка“, а также плана действий до 2026 года», — сказал он.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Председательство России в организации началось под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития. Страна организует свыше 200 общественных, экономических и политических мероприятий.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в международной финансовой системе.