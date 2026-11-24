Песков: Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров с Трампом и Си Цзиньпином

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, конечно», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналиста.

Встреча с американским и китайским лидерами прошла 19 ноября в ходе визита Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэнь. В итоговой декларации стороны заявили о необходимости реформировать ООН, снизить ядерные риски и укрепить международную безопасность.

Подробнее о том, как прошли переговоры и как их результаты оценили в СМИ, — в материале 360.ru.