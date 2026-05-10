Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022 году повлиял на приостановку переговоров с Украиной. Рассказывая об этом, президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле назвал его представителем шоу-бизнеса.

Глава государства рассказал, как разразился украинский кризис. Он вспомнил, как в 2022 году, когда делегации парафировали будущее соглашение, президент Франции Эммануэль Макрон настоял на отводе войск от Киева, а Джонсон пообещал Украине помощь.

«Ну отвели. Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний Премьер Великобритании. И что говорит? „Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо“. А кто определяет, справедливо или нет?» — сказал Путин.

Он напомнил, что к тому моменту украинская сторона согласовала документ. Но представители Запада пообещали киевскому режиму поддержку и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор.

Ранее британские журналисты рассекретили «Досье Бориса». Они выяснили, что Джонсон ездил на Украину в сопровождении своего спонсора Кристофера Харборна.