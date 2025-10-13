Экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во время поездки на Украину в сентябре 2023 года, спустя год после отставки, сопровождал бизнесмен Кристофер Харборн — спонсор, пожертвовавший ему миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на утечку документов, опубликованных некоммерческой американской организацией Distributed Denial of Secrets (DDoS).

Архив, включающий электронные письма, счета и другие документы из личного офиса Джонсона, получил название «Досье Бориса» (The Boris Files).

По данным издания, во время визита Харборна зарегистрировали как советника офиса Джонсона. Неясно, участвовал ли он во встречах с высшими украинскими руководителями, включая президента Владимира Зеленского, однако бизнесмена заметили на фотографиях, сделанных во время поездки Джонсона во Львов, в том числе рядом с мэром города Андреем Садовым.

Согласно одному из писем экс-премьера, датированному октябрем 2023 года, Харборн сопровождал его в поездке на Украину и характеризовался как «убежденный противник режима Путина». Кому было адресовано письмо и в каком контексте оно написано, не уточняется.

Как сообщает The Guardian, пожертвование на миллион фунтов стерлингов Харборн сделал в ноябре 2022 года — вскоре после ухода Джонсона с поста премьер-министра. В документах также содержится упоминание о телефонном разговоре между Джонсоном и Харборном в январе 2023 года, обозначенном как «Отчет по Украине». На тот момент Джонсон еще оставался членом парламента.

Представители Харборна, в свою очередь, сообщили изданию, что пожертвование было сделано с целью поддержать Джонсона в общественно-политической деятельности, а поездка спонсора на Украину, по их словам, «не имеет под собой реальной основы».

По данным The Guardian, Харборн владеет около 13% акций британской оборонно-технологической компании QinetiQ, которая поставляет Украине беспилотники Banshee.

Ранее журналист Чей Боуз призвал отправить в зону спецоперации главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Джонсона.