Сегодня 10:13 Стамбул-2022 vs Стамбул-2025. Как Россия подошла к новым переговорам с Украиной 0 0 0 Фото: риа новости, официальный сайт президента Украины, Ministry of Defense of Ukraine Мир

Переговоры России и Украины 2025

В четверг, 15 мая, в Турции стартуют прямые переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию на них, как и три года назад, возглавит Владимир Мединский. С чем стороны подошли к сегодняшнему дню, каким был проект мирного договора в 2022 году и чего ждут от Стамбула-2, разбирался 360.ru.

Подготовка к переговорам 15 мая: кто поехал в Стамбул С предложением провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий 11 мая выступил президент Владимир Путин. Перезапустить замороженный в 2022-м переговорный процесс, по мнению российского лидера, нужно с той же точки, где он прекратился тогда, но с учетом реального положения «на земле» (что украинской стороне, конечно, не по вкусу). Киев же, со своей стороны, требовал сначала ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий. Украинский президент Владимир Зеленский также заявлял о своей готовности ехать в Стамбул, чтобы лично встречаться с Путиным. Накануне Reuters сообщало, что политик вылетел в Анкару — там у него должна быть встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вопрос о том, будет ли Путин участвовать в сегодняшней встрече, был главной интригой последних дней. Состав делегации Кремль объявил вечером 14 мая. Оказалось, что ни сам президент, ни глава МИД Сергей Лавров, ни помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков в Турцию не полетят. Выбор состава делегации для Стамбула-2 эксперты обуславливают позицией Москвы, для которой переговоры 15 мая — именно продолжение переговорного процесса, сорванного три года назад. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года выбор в его пользу объясняли высокими деловыми качествами и глубокой экспертизой.

Фото: РИА «Новости»

Основными членами делегации стали заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Также Россию будут представлять несколько экспертов. Среди них: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов. Украина официально состав своей делегации все еще не объявила. В местных СМИ появлялись данные о том, что в Турцию может поехать глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква. Но как будет в действительности — все еще не ясно.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Вместе с тем после объявления Кремлем состава российской делегации в Сети начали высказывать предположения о том, что Киев теперь может закатить истерику и попытаться и вовсе сорвать встречу, используя состав переговорщиков как повод. Могут выразить недовольство и США, предполагала телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, Украина, Запад, а главное США, скорее всего, обвинят Россию в том, что таким составом делегации она дает понять о нежелании договариваться. В Штатах пока никаких комментариев о составе делегаций не давали и обвинений не выдвигали. Известно только, что Дональд Трамп также решил не лететь в Турцию. В Белом доме утверждают, что такое решение республиканец сделал из-за того, что Путина в Стамбуле не будет, а он на это рассчитывал.

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / Pool via / www.globallookpress.com

Стамбульские переговоры — 2022: как это было

Три года назад Россию на переговорах в Стамбуле представляли Владимир Мединский, Александр Фомин, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, член Совбеза Борис Грызлов и депутат Леонид Слуцкий (на тот момент он еще не возглавлял партию ЛДПР).

В украинскую делегацию входили советник офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рады Давид Арахамия (тот самый небритый мужчина в кепке), Рустем Умеров, Андрей Костин, министр обороны Алексей Резников, замглавы иностранных дел Николай Точинский и банкир Денис Киреев.

Последний, к слову, скоропостижно скончался после первого раунда переговоров. В Минобороны Украины утверждали, что он погиб «при выполнении специальных заданий», а местные СМИ при этом писали, что Киреева убили сотрудники СБУ.

Фото: Sha Datiwangfeng/XinHua / www.globallookpress.com

Проект стамбульских соглашений В открытом доступе проект стамбульских соглашений не публиковали. Вместе с тем известно, что они включали нейтральный статус Украины, ее отказ от членства в НАТО, размещения на свой территории иностранного контингента и разработки ядерного оружия. Проводить военные учения республика должна была только при условии согласия стран-гарантов. Со своей стороны, Украина хотела получить международные гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО (за исключением территорий Крыма, Донецкой и Луганской народных республик).

Гарантами соглашений могли стать постоянные члены Совбеза ООН, то есть США, Франция, Великобритания и Китай. Также планировалось, что ими будут Турция, Германия, Канада, Польша, Италия и Израиль.

Фото: РИА «Новости»

Финал переговоров в Стамбуле в 2022 году По итогам очередного раунда переговоров 29 марта 2022 года Мединский заявил, что Россия впервые получила от Украины зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Подразделения ВС РФ тогда отвели на Киевском и Черниговском направлениях, но Украина внезапно отказалась от достигнутых договоренностей. Они оказались заморожены. А осенью того же года Зеленский законодательно запретил проведение переговоров с Путиным, приведя в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Спустя некоторое время оказалось, что роль в заморозке соглашений и приостановке переговорного процесса мог сыграть Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2023 году детали его участия раскрыл в интервью телеканалу «1+1» Давид Арахамия. По его словам, главным требованием Москвы был нейтралитет Киева, однако отказаться от переговоров рекомендовал британский премьер. «На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них. <…> Фактически ключевой пункт был этот», — сказал депутат. На вопрос журналистов, почему Украина отказалась, Арахамия указал на Джонсона. «Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И „давайте будем просто воевать“», — пояснил он.