Президент России Владимир Путин назначит руководителей двух новых управлений администрации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Назначение начальника экспертного управления последует», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что глава государства определит и руководителя управления по госполитике в гуманитарной сфере.

Путин утвердил новую структуру управлений президентской администрации в День России. Появились отделы по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по госполитике в гуманитарной сфере. До этого было 22 управления, теперь их число увеличилось до 26.

Ранее президент провел совещание с главой Минобороны, начальником Генштаба и командующими округами. Путин также заявил, что в России выросла плеяда прекрасных военных командиров. Он указывал, что российская армия получила колоссальный боевой опыт.