Путин назначит руководителей новых управлений президента — Кремль
Песков: Путин примет решения по избранию начальников управлений
Президент России Владимир Путин назначит руководителей двух новых управлений администрации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Назначение начальника экспертного управления последует», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что глава государства определит и руководителя управления по госполитике в гуманитарной сфере.
Путин утвердил новую структуру управлений президентской администрации в День России. Появились отделы по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по госполитике в гуманитарной сфере. До этого было 22 управления, теперь их число увеличилось до 26.
Ранее президент провел совещание с главой Минобороны, начальником Генштаба и командующими округами. Путин также заявил, что в России выросла плеяда прекрасных военных командиров. Он указывал, что российская армия получила колоссальный боевой опыт.