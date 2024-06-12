Путин заявил, что в России выросла плеяда прекрасных военных командиров

В России выросла целая плеяда прекрасных военных командиров, настоящих профессионалов, заявил президент Владимир Путин во время общения с лауреатами государственных премий. Церемония проходила 12 июня в Кремле .

Президент поделился впечатлениями от встречи с командующими группировок, состоявшейся 11 июня. Путин отметил, что мероприятие произвело на него «позитивное впечатление» — в нем участвовали серьезные, хоть и довольно молодые люди, полностью отдающие себе отчет в том, «что делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра».

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, „надеги“ возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — признался президент.

Аналогичное заявление Путин сделал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Тогда он указал, что ВС России получили колоссальный боевой опыт, выросли и прошли закалку талантливые командиры, которые не только грамотно выполняют задачи, но и берегут людей.