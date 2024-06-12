Путин провел совещание с главой МО, начальником Генштаба и командующими округами

Президент Владимир Путин вечером 11 июня провел встречу с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими военными округами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Российскому лидеру доложили о ходе проведения специальной военной операции, указал он. Песков добавил, что Путина также ознакомили с планами по продолжению боевых действий.

«Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание», — отметил представитель Кремля.

После этого глава государства заслушал участников встречи по отдельности и провел с ними переговоры тет-а-тет.

Ранее Путин включил министра обороны Белоусова в список постоянных членов Совета безопасности. Российский лидер также назначил экс-главу Минобороны Сергея Шойгу секретарем этой структуры, а Николая Патрушева — помощником президента.