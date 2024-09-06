Путин назначил послом России в ЮАР Романа Амбарова

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова. Указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также президент освободил от обязанностей бывшего посла в этой стране Илью Рогачева.

«Назначить Амбарова Романа Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской Республике», — следует из документа.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Ранее Путин назначил Максима Вакштейна генеральным директором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Андрея Григорьева. Помимо этого, президент назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны и повысил в должности заместителя министра иностранных дел России Сергея Бутина, с 17 августа он начал исполнять обязанности первого замминистра МИД.