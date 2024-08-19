Путин назначил Вакштейна главой Фонда перспективных исследований

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин назначил Максима Вакштейна генеральным директором Фонда перспективных исследований. Указ разместили на официальном сайте правовой информации.

От этой должности освободили Андрея Григорьева. Указ вступил в силу с момента его подписания.

«Генеральный директор Фонда перспективный исследований Вакштейн является членом попечительского совета по должности», — следует из документа.

Фонд перспективных исследований — это государственная организация, целью которой является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны России и безопасности государства.

Ранее Путин отправил в отставку с поста первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. Он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы, имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Также президент назначил председателем созданной Морской коллегии Николая Патрушева.

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