Путин назначил Вакштейна главой Фонда перспективных исследований
Президент Владимир Путин назначил Максима Вакштейна генеральным директором Фонда перспективных исследований. Указ разместили на официальном сайте правовой информации.
От этой должности освободили Андрея Григорьева. Указ вступил в силу с момента его подписания.
«Генеральный директор Фонда перспективный исследований Вакштейн является членом попечительского совета по должности», — следует из документа.
Фонд перспективных исследований — это государственная организация, целью которой является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны России и безопасности государства.
Ранее Путин отправил в отставку с поста первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. Он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы, имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Также президент назначил председателем созданной Морской коллегии Николая Патрушева.