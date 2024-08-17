Замминистра иностранных дел России Бутина повысили в должности

Президент России Владимир Путин назначил на пост первого заместителя министра иностранных дел Сергея Бутина. Указ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.

На этом посту Бутин сменил Владимира Титова, которого президент освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел 29 июля.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — отметили в документе.

Указ вступил в силу с 17 августа.

Сергей Бутин работает в МИД с 1996 года. Он занимал пост генерального консула России в японском городе Ниигата, откуда перешел на должность советника-посланника посольства в Японии. После стал сначала заместителем главы генерального секретариата министерства, а после возглавил это подразделение. Перед повышением Бутин занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Сегодня же президент России Владимир Путин перевел заместителя министра обороны Анну Цивилвеву на пост статс-секретаря — заместителя главы оборонного ведомства. Подписанный главой государства указ вступил в силу в субботу, 17 августа.