Путин напомнил Трампу о роли России в становлении США

Президент Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом напомнил об историческом участии России в создании основ американского государства. Деталями беседы поделился помощник главы РФ Юрий Ушаков, чьи слова привело РИА «Новости».

По его словам, тему истории российский лидер затронул в самом начале телефонной беседы, когда поздравлял главу Соединенных Штатов и граждан страны с Днем независимости.

«Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — рассказал Ушаков.

Ранее российский лидер отправил президенту США официальную поздравительную телеграмму и напомнил, что в XX веке Москва и Вашингтон вместе выступали против общих угроз, а их сотрудничество сыграло заметную роль в формировании послевоенной системы международных отношений.