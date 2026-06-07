Путин наградит Героев Труда и проведет заседание Совбеза на следующей неделе

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, встретится с правительством, а также вручит медали «Герой Труда» и государственные премии. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС «Вести» .

По словам журналиста, насыщенным у президента будет 12 июня — День России.

Накануне глава государства провел несколько рабочих встреч в Санкт-Петербурге после пленарной сессии ПМЭФ-2026. Он пообщался с губернатором города Александром Бегловым, полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей и вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмилой Нарусовой.

Пленарное заседание ПМЭФ прошло в пятницу, 5 июня. Там Путин затронул множество острых тем, в том числе прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского, указав на хамские элементы в нем.