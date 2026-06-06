В Санкт-Петербурге Путин провел несколько рабочих встреч вне ПМЭФ

Путин встретился с полпредом в СЗФО Руденей и вдовой Собчака Нарусовой

После пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин остался в Санкт-Петербурге и провел несколько рабочих встреч. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

На полях ПМЭФ-2026 вечером 5 июня Путин принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Они обсудили развитие города и социальную сферу.

«Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей — полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе», — сказал Песков.

С ним президент говорил о развитии территории в более широком контексте. В этот же день Путин встретился с вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмилой Нарусовой. По информации пресс-секретаря, они обсудили создание оргкомитета празднования 90-летия со дня рождения градоначальника и другие сопутствующие вопросы.

Пленарная сессия ПМЭФ-2026 прошла 5 июня. В своем выступлении Путин рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский просил его о встрече через российского бизнесмена.