Путин на «Урагане» отправился к филиалу центра «Россия» для участия в ВЭФ

Президент Владимир Путин поехал к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия» на катере «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В филиале центра «Россия» во Владивостоке скоро начнется рабочая программ ВЭФ. Глава государства планирует в рамках мероприятия провести совещание о развитии топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа, а также встретиться с премьер-министрами Лаоса и Монголии.

Путин также побеседует с зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Перед ВЭФ президент совершил четырехдневный визит в Китай. Он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине и посетил военный парад в Пекине. Во время визита Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.