Путин прибыл на заседание Совета глав стран ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где пройдет заседание Совета глав стран — участниц ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Для встречи участников саммита расстелили красную ковровую дорожку. Путин прибыл последним. Председатель Китая Си Цзиньпин встретил российского коллегу в фойе. Журналисты сняли их рукопожатие.

После этого они заняли места на подиуме вместе с остальными главами стран ШОС. Их сняли для традиционной общей фотографии, которую еще называют «фэмили-фото». Затем участники саммита прошли в зал заседаний.

Ранее в Турции оценили начавшийся в КНР саммит ШОС как вызов Западу и начало формирования нового мирового порядка.