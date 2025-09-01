Путин прокатил Моди на «Аурусе»

Моди показал фото c Путиным в его «Аурусе»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе». Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Новость в прямом смысле слова с колес: Путин и Моди поехали на свои переговоры вместе в „Аурусе“», — написал Зарубин в комментарии к публикации.

На кадрах, размещенных журналистом, видно, как президент России и премьер Индии садятся в автомобиль.

«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные», — написал Моди в социальной сети Х.

Индийский премьер сопроводил пост снимком из «Ауруса».

Путин рано утром 1 сентября прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине на заседание Совета глав стран — участниц ШОС.