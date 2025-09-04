Путин прибыл во Владивосток для участия в Х Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. На ВЭФ-2025 глава государства проведет ключевые совещания и встречи с лидерами некоторых азиатских стран, сообщило РИА «Новости» .

Путин планирует провести совещание о развитии топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. Также он встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии.

В программе визита значатся переговоры с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Рабочий визит президента следует сразу после его четырехдневной поездки в Китай.

Ранее стало известно, что самыми дорогими блюдами в ресторане «Палуба» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке стали осьминоги, крабы и другие дальневосточные деликатесы. Блюдо обойдется гостям и участникам ВЭФ-2025 в 27 тысяч рублей.