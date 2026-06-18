Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц во время саммита АСЕАН

Саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошел на высшем уровне. Казань достойно приняла международных гостей. Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили «Известия» .

Встреча президента с главой республики прошла перед церемонией открытия сборочно-испытательного комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ в Зеленодольске. Путин отметил высокий уровень организации международного мероприятия.

«Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения», — сказал он.

Путин допустил, что для казанцев проведение такого крупного мероприятия стало дополнительной нагрузкой. Он принес извинения и поблагодарил за гостеприимство.

«Все эти кортежи, перекрытия улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам», — сказал глава государства.

Ранее президент выступил на пленарной сессии саммита Россия — АСЕАН. Он предложил гостям остаться на Сабантуй.