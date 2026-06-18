Подготовка саммита Россия — АСЕАН была довольно легкой, поскольку страны ассоциации быстро откликнулись на приглашение приехать в Казань. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом.

«Саммит было достаточно легко готовить, потому что со всех сторон была заинтересованность в том, чтобы провести. Только мы вышли с идеей — давайте вместе отметим 35-летие нашего сотрудничества, — сразу был положительный ответ», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин предложил участникам саммита остаться в столице Татарстана на Сабантуй. Он напомнил, что праздник в Казани начнется в ближайшие дни.