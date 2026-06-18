Путин дал разрешение на запуск нового завода в Татарстане

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового завода в Татарстане. Он дал разрешение приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.

Новый комплекс «Казанькомпрессормаш» расположили примерно в 30 километрах от Казани.

Глава государства подчеркнул, что запуск такого оборудования стал еще одним шагом к укреплению технологической независимости России. По его словам, развитие собственных промышленных решений особенно важно для энергетики и других стратегических отраслей.

Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани. Президент поблагодарил руководителя республики и организаторов международного мероприятия за вклад в укрепление международных позиций России.



Ранее российский лидер предложил участникам саммита Россия — АСЕАН задержаться в Казани и посетить Сабантуй. Он напомнил, что национальный праздник начнется в столице Татарстана в ближайшие дни.