Путин и Трамп одобрили скорый визит Кушнера и Уиткоффа в Россию

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время согласован на высшем уровне: его одобрили главы обоих государств — Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью «Вестям» .

Конкретные сроки приезда пока не согласованы. Ушаков пояснил, что оба переговорщика сейчас сосредоточены на иранской повестке и участвуют в подготовке основного соглашения. Именно это, по его словам, мешает назвать точные даты.

О том, что визит американских представителей в Россию состоится в ближайшее время, заявил ранее и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что Путин и Трамп согласовали приезд делегатов во время телефонного разговора 14 июня.

Одно из ожидаемых обсуждений на переговорах коснется выполнения договоренностей на Аляске, сообщил глава МИД Сергей Лавров.