Дмитриев раскрыл сроки возможного визита делегации США в Россию

Дмитриев: делегация США может приехать в Россию в ближайшее время

Американская делегация может посетить Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в беседе с ИА «Вести» .

Он напомнил о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 14 июня. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны обсуждали двусторонние отношения, конфликт на Украине, а также скорый визит в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

«Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается», — сказал Дмитриев.

Точные сроки, по его словам, объявит администрация президента. Дмитриев также заявил, что европейские страны, Великобритания и Украина пытаются сорвать прямой российско-американский диалог. Однако сохранение такого канала общения остается крайне важным.

Ранее глава РФПИ предложил построить транспортный переход под Беринговым проливом, который связал бы Россию и США. По его словам, проект мог бы получить название «Путин — Трамп».