В МИД раскрыли ожидания от визита посланников Трампа

Лавров: рассчитываем, что США планируют выполнять договоренности на Аляске

Россия ожидает, что американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь на саммите на Аляске. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привел «Интерфакс» .

Таким образом министр ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

«Конечно, будем рассчитывать, что сообщат, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные на их предложении», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что принял предложение Трампа насчет украинского урегулирования.

«Мы привержены договоренностям, достигнутым на Аляске. И мы рассчитываем, что позиция, согласованная на базе американского предложения, будет воплощаться», — заключил глава МИД.

Ранее Путин в телефонной беседе подтвердил Трампу готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.