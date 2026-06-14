Путин и Трамп согласовали новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Переговорщики США по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь приедут в Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

Договоренность состоялась во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер сейчас вплотную заняты иранскими делами, но вскоре снова приедут в Москву.

Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с 80-летним юбилеем. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор продлился 55 минут, был дружеским и откровенным. Президенты обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Глава России подчеркнул, что мирному урегулированию на украинском направлении мешают удары ВСУ по гражданским объектам.