Путин и Токаев обсудят сотрудничество на встрече в Омске

В Омске 25 июля пройдет XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем примут участие президенты двух стран — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщила ТАСС пресс-служба Кремля.

Перед пленарным заседанием форума главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.

В конце июня лидеры стран провели телефонный разговор, во время которого Токаев поделился с российским коллегой своими впечатлениями от недавней поездки в Брюссель. Помимо этого, президенты обсудили сотрудничество России и Казахстана в торгово-экономической и энергетической областях.

В мае Путин с рабочим визитом посетил Астану. По итогам поездки он раскрыл, что товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума, превысив 20 миллиардов долларов.