Исторический рекорд. Путин раскрыл позитивные цифры торговли с Казахстаном

Россия и Казахстан вышли на исторический максимум в сфере торговли. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам своего рабочего визита в Астану.

Сейчас этот показатель превышает 20 миллиардов долларов. Российский лидер подчеркнул, что экономические связи двух государств не просто закрепились на рекордных значениях, но и демонстрируют отличный потенциал для дальнейшего роста.

«За 20 миллиардов долларов выходит, и имеет хорошие тенденции к росту», — объяснил президент России.

По данным администрации президента, доля России во внешней торговле Казахстана составляет почти 19%. При этом на казахстанском рынке сейчас успешно работают более 23 тысяч предприятий с российским капиталом.

На майских переговорах 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что благодаря запуску десятков крупных инвестиционных проектов в машиностроении и нефтехимии годовой товарооборот между странами уже в ближайшее время преодолеет знаковую отметку в $30 миллиардов.

Касым-Жомарт Токаев давал высокую оценку и товарообороту со всеми странами ЕАЭС. По его данным, этот показатель в 2026 году может преодолеть $100 миллиардов.