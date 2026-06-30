Путин и Токаев обсудили по телефону сотрудничество и визит в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от недавней поездки в Брюссель. Об этом сообщили в Кремле .

«Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — пояснили в администрации президента.

В конце мая Путин во время рабочего визита в Астану заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 20 миллиардов долларов, побив исторический рекорд. Президент подчеркнул, что сотрудничество между государствами имеет отличный потенциал для дальнейшего роста.

Визит Путина в Казахстан проходил с 27 по 29 мая. Во время него прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета во Дворце Независимости. Помимо российского и казахстанского лидеров в нем приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян.